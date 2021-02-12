Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964. 

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 265 284 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 254 032 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1830 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 839 тестов. Всего в стране проведено 4 643 526 тестов.

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L N

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