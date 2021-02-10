За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 261 859 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 250 078 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 288 тестов. Всего в стране проведено 4 607 072 теста.