Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 261 859 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 250 078 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1811 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 288 тестов. Всего в стране проведено 4 607 072 теста.

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