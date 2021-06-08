Коронавирус
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 401 019 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 393 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9130 тестов. Всего в стране проведено 6 447 553 теста.