За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 401 019 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 393 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9130 тестов. Всего в стране проведено 6 447 553 теста.