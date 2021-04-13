За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19, выписан 761.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 337 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 327 848 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2373 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7 705 тестов. Всего в стране проведено 5 570 822 теста.-0-