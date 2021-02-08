Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526.

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 259 499 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 703 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9328 тестов. Всего в стране проведено 4 586 633 теста.

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L N

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