За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 361 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 352 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 238 тестов. Всего в стране проведено 5 895 273 теста.