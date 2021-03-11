Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 1009.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 298 960 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 289 622 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2070 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 800 тестов. Всего в стране проведено 5 048 874 теста.-0-

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