За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 396 869 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 388 632 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 076 тестов. Всего в стране проведено 6 378 212 тестов.