Коронавирус
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 1196.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 371 405 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 112 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2661 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 13 882 теста. Всего в стране проведено 6 028 936 тестов.