Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19

а сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 319 599 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 189 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 782 теста. Всего в стране проведено 5 341 101 тест.

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L N

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