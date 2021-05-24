Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 652. 

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 386 978 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 377 105 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 102 теста. Всего в стране проведено 6 221 882 теста.-0-

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L N

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