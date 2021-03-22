За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 726.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 311 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 302 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 617 тестов. Всего в стране проведено 5 226 399 тестов.