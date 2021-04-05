За сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 328 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2294 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9429 тестов. Всего в стране проведено 5 453 123 теста.