Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 320 594 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 983 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 683 теста. Всего в стране проведено 5 349 784 тестов.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19

Photo of Произведенная в Беларуси вакцина “Спутник V” пройдет проверку качества в центре им.Гамалеи

Произведенная в Беларуси вакцина “Спутник V” пройдет проверку качества в центре им.Гамалеи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрирован 1141 пациент с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1141 пациент с COVID-19

Photo of “Белмедпрепараты” начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса

“Белмедпрепараты” начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса

Photo of Партия китайской вакцины против коронавируса прибыла на Лунинетчину

Партия китайской вакцины против коронавируса прибыла на Лунинетчину

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть