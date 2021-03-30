За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 320 594 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 983 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 683 теста. Всего в стране проведено 5 349 784 тестов.