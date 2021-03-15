Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1299.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 302 323 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 293 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2095 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 579 тестов. Всего в стране проведено 5 101 314 тестов.

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