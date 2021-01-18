16 юных жительниц Микашевич учувствуют в онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка Беларуси-2021»

Ежегодное мероприятие проводится среди несовершеннолетних представительниц прекрасной половины человечества. Чтобы попасть в десятку лучших участниц своей возрастной категории и выйти в полуфинал, конкурсанткам предстоит пройти через зрительское голосование и выполнить интерактивные экспресс-задания. Победительниц же определит профессиональное жюри из директоров модельных агентств. Их имена объявят 1 июня, в Международный день защиты детей.