Районный праздник “Купалье” в этом году пройдет в Микашевичах

Мероприятия районного масштаба по старинным славянским традициям здесь пройдут впервые за долгое время. Место для этого выбрали знаковое – побережье водоема в центре города.

К “Купалью” традиционная зона отдыха должна приобрести новый облик. Так, специально к празднику здесь будет установлена сцена, приспособлено освещение, обновлены некоторые сооружения, будет работать выездная торговля. Организаторы надеются, что праздник заинтересует многих гостей.

Мероприятие пройдет 6 июля с 21.00 до 01.00 на перекрестке улиц Парковая и Озерная.