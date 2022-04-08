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Очередная победа «КОНЦЕРТИНО» из Лунинца

08.04.2022
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В Брестском музыкальном колледже им. Григория Ширмы прошёл областной конкурс струнных ансамблей «Волшебные смычки», в котором приняли участие коллективы из различных городов Брестской области. В музыкальное путешествие отправился Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» ГУО «Детская школа искусств г. Лунинца».

По результатам конкурса в номинации «большие ансамбли 6-15 человек» в возрастной категории 12-16 лет Концертино был удостоен Диплома II степени, художественный руководитель Белоус Ольга Алексеевна и концертмейстер Яскевич Галина Ивановна были награждены благодарностями за педагогическое и концертмейстерское мастерство и достойный вклад в развитие культуры и искусства. 

По информации Дни культуры Лунинетчины

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