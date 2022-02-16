“Афганистан – живая память” (Лунинецкий район)

В Лунинецкой центральной районной библиотеке прошёл историко-патриотический час “Афганистан – живая память” с участием воинов-интернационалистов Михаила Бут-Гусаима и Сергея Ролинского.

На мероприятии присутствовали учащиеся СШ №1 с учителем Ярославом Койко. Через Афганистан прошли 296 наших земляков. Они сражались далеко от Родины, выполняя свой воинский долг. Многим пришлось выполнить его ценой жизни. Девять «афганцев» не вернулись в Лунинецкий район. Их именами названы улицы в родных деревнях. Минутой молчания присутствующие почтили память Александра Зайченко (г. Микашевичи), Николая Захарчука (д. Черебасово), Ивана Зылевича (д. Бостынь), Виктора Конопацкого (д. Дятловичи), Павла Ковалевича (д. Дребск), Анатолия Ковшика (д. Дворец), Михаила Мацкевича (д. Ракитно), Александра Трухановича (д. Ситница), Сергея Юрко (д. Велута). Затем слово было предоставлено очевидцам тех страшных событий. Историко-патриотический час прошёл в форме диалога. Школьникам рассказали о мужестве и отваге воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать молодым ребятам. Пройденные испытания закалили их характер, позволили познать цену человеческой жизни и осознать, как важно ее беречь. Учащиеся задавали интересующие их вопросы, познакомились с книжной выставкой «Афганистан болит в моей душе», посмотрели документальный фильм «Война от первого лица».

В центральной библиотеке мероприятие, посвящённое Дню памяти воинов-интернационалистов, было также проведено для воспитанников отделения дневного пребывания инвалидов Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения.

В Дятловичской сельской библиотеке проведён вечер-встреча «Чтобы помнили» с участием воинов-интернационалистов Николая Ковальца, Александра Чимбура, Владимира Билибы. Встречу с воинами-интернационалистами Степаном Киселём и Владимиром Яроховичем организовали работники библиотеки и дома культура агрогородка Вулька-2. В Лобчанской сельской библиотеке прошёл историко-патриотический урок «Их имена достойны памяти», на котором школьникам рассказали о воинах-интернационалистах, живущих в Лобче и Дубовке.

По информации Лунинецкой центральной районной библиотеки