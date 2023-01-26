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Афиша кинотеатра «Октябрь» с 26 по 31 января

26.01.2023
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26.01.2023 четверг
27.01.2023 пятница
12:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+/Россия
14:00 Триллер «На краю» 16+/Великобритания
15:30 Мультфильм «Изумительный Морис» 6+ 3D /Великобритания, Германия, США
17:30 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+/Россия
19:30 Боевик, триллер «Крушение» 16+/Великобритания, США
21:30 Фантастика, триллер «Телекинез» 16+/Канада

28.01.2023 суббота
29.01.2023 воскресенье
11:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+/Россия
12:00 Триллер «На краю» 16+/Великобритания
13:30 Мультфильм «Изумительный Морис» 6+ 3D
/Великобритания, Германия, США
17:00 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+/Россия
19:00 Боевик, триллер «Крушение» 16+/Великобритания, США
21:00 Фантастика, триллер «Телекинез» 16+/Канада

30.01.2023 понедельник
31.01.2023 вторник
01.02.2023 среда
12:00 Мультфильм «Турбозавры. Зимние приключения» 0+/Россия
14:00 Триллер «На краю» 16+/Великобритания
15:30 Мультфильм «Изумительный Морис» 6+ 3D /Великобритания, Германия, США
17:30 Семейный, комедия «Чебурашка» 6+/Россия
19:30 Боевик, триллер «Крушение» 16+/Великобритания, США
21:30 Фантастика, триллер

КИНОКОМНАТА
26.01.2023 четверг
27.01.2023 пятница
17:00 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D /США
19:00 Фильм на выбор зрителя

28.01.2023 суббота
29.01.2023 воскресенье
17:30 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D /США
19:30 Фильм на выбор зрителя

30.01.2023 понедельник
31.01.2023 вторник
01.02.2023 среда
17:00 Мультфильм «Команда котиков» 6+ 2D /США
19:00 Фильм на выбор зрителя

*возможны изменения

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Photo of LNC

LNC

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