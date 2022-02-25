Анастасия Смирнова лауреат международного фестиваля-конкурса (Лунинецкий район)

Подведены итоги Международного фестиваля-конкурса “ЖАР-ПТИЦА РОССИИ” (г.Москва). Фестиваль-конкурс проходил в сотрудничестве с Фондом творческих интеллектуальных событий “Жар-Птица России”, Союзом работников культуры Российской Федерации, а также при информационной поддержке Министерства культуры РФ.

Конкурс принял 11695 заявок из 15 стран. Лунинецкую детскую школу искусств на фестивале-конкурсе представила Смирнова Анастасия (учитель Смирнова Татьяна Анатольевна, концертмейстер Курилович Ольга Владимировна) и завоевала Диплом Лауреата І степени в номинации “Инструментальное исполнительство – цимбалы”. Поздравляем и желаем новых ярких побед!

Информация от Дни культуры Лунинетчины