Бал у Радзивиллов, конный турнир, огненное шоу. Чем еще удивит фестиваль в Несвиже

Фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки «Несвижская фортеция» пройдет 14 и 15 августа на территории Английского парка дворцово-паркового комплекса «Несвижский замок» и познакомит гостей мероприятия с историческими событиями, военными кампаниями, городским и походным бытом шляхетского сословия наших предков.

Мероприятие посвящено самым значимым событиям XVII-XVIII веков, будут представлены эпоха средневековья и реконструкция фрагментов военной и мирной жизни 1812 года.

Одним из ключевых событий фестиваля станет «Бал у Радзивиллов», запланированы также военно-исторические реконструкции, концерт музыкальных коллективов, исполняющих произведения XIII‒XVIII веков, выступления и мастер-классы, интерактивные локации для зрителей и многое другое.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 14 АВГУСТА

Английский парк:

12:00 – торжественное открытие фестиваля. Парад реконструкторов, начало работы ремесленной ярмарки: сыроварение, изготовление хлеба, стеклодувство, ковка, кузнечное дело, гончарство и керамика, ткачество, вышивка, соломоплетение, плотничество, резьба по дереву.

12:00‒18:20 – блок исторической реконструкции, который включает в себя конный турнир, пешие поединки, маневры войск, реконструкцию военных компаний XIII‒XVIII вв., танцевальные мастер-классы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, огненное шоу.

18:20‒19:00 – турнир лучников.

19.00‒23.00 – концертная программа. Белорусские этно- и фолк-группы выступят на главной сцене фестиваля.

Несвижский замок:

17:00‒19:00 – «Бал у Радзивиллов» при участии коллективов: «Яварына», оркестра «Пастораль», капеллы «Сонорус».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 15 АВГУСТА

Английский парк:

10:00 – начало работы ремесленной ярмарки, мастер-классы.

11:00‒15:00 – блок исторической реконструкции: маневры войск, показательные выступления, пешие поединки.

15:00 ‒ закрытие фестиваля.