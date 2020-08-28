«Беларусь 3» отметит в эфире День белорусской письменности

«Беларусь 3» готовит тематический эфир ко Дню белорусской письменности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 31 августа по 6 сентября в межпрограммных видеороликах в исполнении деятелей культуры прозвучат стихотворения Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Танка, Аркадия Кулешова. Зрители познакомятся и с неизвестными страницами белорусского литературного наследия писателей Ивана Науменко, Ивана Шамякина, Алеся Адамовича в проекте «Запіскі на палях». Помимо этого, на телеканале будет идти историческая драма Сергея Шульги «Талаш» по мотивам повести Якуба Коласа «Дрыгва», а также программа «Суразмоўцы» с первым заместителем председателя Союза писателей Беларуси Еленой Стельмах.

6 сентября центральным эфирным событием «Беларусь 3» станет показ праздничного концерта торжественного открытия Дня белорусской письменности и церемонии вручения Национальной литературной премии в 18.45. Позднее на телеканале состоится гала-концерт закрытия праздника.

В этот день в 8.20 и 13.30 будет показан новый выпуск спецпроекта «Культурны рэпартаж», посвященный фреске XVIII века «Восхождение на Голгофу» в монастыре кармелитов в Белыничах. «Работая над сюжетом, команда телеканала в течение нескольких месяцев снимала различные этапы реставрации артефакта и создания экспозиции местного художественного музея», — рассказали в пресс-службе.

Фильм «Кандрат Крапіва: чалавек, які смяяўся…» из цикла «Запіскі на палях» будет показан днем, а сразу после — спектакль столичного Театра-студии киноактера по одноименной сатирической пьесе. «Беларусь 3» также предлагает к просмотру в 11.45 и 21.05 комедию Игоря Добролюбова «Белые росы» по сценарию Алексея Дударева. Белорусскоязычная версия исторической драмы Юрия Елхова «Анастасия Слуцкая» появится в эфире в 16.50.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается в первое воскресенье сентября. Он проводится для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Проходит в исторических и культурных центрах, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны. В этом году большой республиканский фестиваль Белыничи принимают 6 сентября.