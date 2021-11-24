Бессменному ведущему телепередачи КВН исполняется 80 лет

Сегодня исполняется 80 лет бессменному руководителю и ведущему телепередачи КВН Александру Васильевичу Маслякову, передает БЕЛТА.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Отец будущего телеведущего Василий Масляков был родом из Новгородской области и свою жизнь связал с авиацией. Он работал военным летчиком, штурманом, сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Мать Зинаида Маслякова посвятила себя семье и воспитанию сына.

В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта, в 1968-м – Высшие курсы работников телевидения.

На телевидении Александр Масляков работает с 1964 года. Он был ведущим таких популярных в свое время программ, как “Алло, мы ищем таланты”, “А ну-ка, девушки!”, “Адреса молодых”, “Веселые ребята”, вел репортажи со всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы “Песня года”, “Александр-шоу” и многие другие. Кроме того, Александр Масляков был первым ведущим передачи “Что? Где? Когда?”: в 1975 году он провел первые два выпуска игры.

Особую известность Александр Масляков приобрел как постоянный ведущий и руководитель Клуба веселых и находчивых (КВН). С 1990 года он является художественным руководителем независимой студии “АМиК” – “Александр Масляков и компания”, выпускающей на российском телевидении любимый многими КВН.

Телеведущий живет в браке со Светланой Масляковой с 1971 года. Светлана Анатольевна вот уже много лет – режиссер КВН. Их сын Александр, родившийся в 1980 году, – выпускник МГИМО, ведущий программ “Планета КВН” и “Премьер-лига”.

Александр Масляков – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии “Овация”, академик Академии Российского телевидения, обладатель высшей награды академии – ТЭФИ.