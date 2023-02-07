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Чем привлек военный оркестр Пинского погранотряда лунинецких школьников?
В средней школе №4 г. Лунинца выступил коллектив военного оркестра Пинского погранотряда.
Перед концертом со вступительным словом майор Валерий Шкабара рассказал ребятам про Институт пограничной службы, порядок поступления и учёбу в нём.
Также все учащиеся в фойе школы смогли попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова.
В актовом зале звучали песни обо всем, что дорого каждому: о Родине, любви, счастье. Сердца зрителей тронули песни военных лет, лирические ретромелодии и современные композиции. Восторг вызвали эстрадные композиции из репертуара отечественных и зарубежных авторов.
Все выступления были встречены бурными аплодисментами публики.