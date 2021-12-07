“Цвет запаха”: арт-проект художницы и парфюмера представят в Минске 9 декабря

Арт-проект “Цвет запаха” художницы Светланы Воробей и парфюмера Ксении Филипповой представят 9 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

“Для формирования глубоких, эмоционально окрашенных впечатлений, чувств и переживаний современное искусство все чаще использует запахи и ароматы. Обонятельная память может возродить самые далекие и яркие воспоминания человека”, – отметили в учреждении.

По словам организаторов, авторы выставки задавались вопросом, можно ли изобразить запах. Арт-проект представляет серию живописных работ художницы, дизайнера, фотографа, специалиста по боди-арту Светланы Воробей. Серия создавалась вместе с парфюмером и ароматерапевтом Ксенией Филипповой.

“Творческий процесс проходил в виде эксперимента. Художница создавала картины под впечатлением от аромата, название которого не знала. Ее задачей было передать свои ассоциации с помощью цвета и формы. Парфюмер взяла за основу чистые природные ароматы – эфирные масла и абсолюты. В результате появилась серия работ, представляющая собой симбиоз цвета и запаха”, – рассказали в галерее.

Посетители смогут не только рассмотреть абстрактные живописные композиции, но и почувствовать те ароматы, которые вызвали у художника оригинальные цветовые ассоциации. Воплощение в красках нашли запахи грейпфрута, лаванды, герани, ели, жасмина, имбиря, мирта, тимьяна, розы, шалфея, черного перца. На выставке будут представлены картины со звуковым сопровождением, которое поможет в полной мере прочувствовать авторский замысел.

“Познание чувств и их взаимосвязей представляет особый интерес не только для ученых, но и художников. Слух, зрение, вкус, обоняние и осязание – чувства, без которых невозможно ощутить и отразить окружающий мир во всей полноте”, – уверены организаторы.

Авторы выставки приглашают задуматься о значении ароматов в жизни человека и о том, что запахи невозможно увековечить, ведь они оказываются утраченной культурой.

“Цвет запаха” будет работать до 23 января.-