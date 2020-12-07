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Драма “Уроки фарси”, съемки которой проходили и на Лунинетчине, номинирована на “Оскар”

Военная драма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана номинирована от Беларуси на премию «Оскар» американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина, действие которой разворачивается в оккупированной Европе в годы Второй мировой войны,  – совместное производство России, Германии и Беларуси. Героем фильма становится заключенный концлагеря Жиль Кремье. Бельгийцу еврейского происхождения приходится притворяться персом и давать одному из фашистских офицеров уроки фарси, которого он не знает. Чтобы выйти из положения, он начинает преподавать немцу выдуманный язык…

В нашей республике значительную  долю творческого  процесса приходилась на Бобруйскую крепость, а также  Микашевичи. Именно на РУПП «Гранит» снимались кадры с каменоломней.

Войдет ли драма в число претендентов? Перечень  номинантов категории «Лучший фильм на иностранном языке» будет известен 9 февраля 2021, а 15 марта назовут 5 картин, которые будут бороться за заветную статуэтку. Сама же церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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