Фестиваль “На земле Кирилла Туровского” соберет литераторов Полесья 10 сентября в Житковичах

10 сентября живое слово славянских писателей будет звучать в Житковичах. На малой родине поэта, богослова и просветителя Кирилла Туровского пройдет III региональный фестиваль литературы, культуры, искусства и народных традиций “На земле Кирилла Туровского”.

Эпицентром событий станет парк имени известного писателя Николая Гомолко. Здесь будут работать многочисленные площадки: экспозиции 8 районных библиотек полесского направления, торговые и развлекательные ряды, выставка рисунков областного конкурса “Вяселка над Тураўскаю зямлею”.

Любителей песни и драматического искусства привлечет первый региональный смотр работников клубных учреждений и библиотечной сети “Беларусь – мая мова і песня”.

Запланированы творческие встречи читателей с литераторами славянских стран, для начинающих авторов организуют мастер-классы.

Впервые назовут лауреатов высшей награды фестиваля – литературной премии “Полесские росы”. Свое творчество подарят житковчанам и гостям города Эдуард Ханок и Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа. Книжные подарки получит библиотечная система района