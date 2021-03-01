Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта

ОВЕН

Эта неделя не обещает судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое время.

ТЕЛЕЦ

Хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить свою точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. С середины недели возрастет положительная роль друзей в вашей жизни. Это хорошее время для новых знакомств.

РАК

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Много из того, что наметите осуществить в ближайшие дни – вам удастся. На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс шопинга может стать для вас приятным занятием.

ЛЕВ

Скорее всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки для дома.

ДЕВА

В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести убытки при проведении безналичных расчетов.

ВЕСЫ

На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов. Не смешивайте работу и личные отношения. Будьте последовательны в своих действиях, не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.

СКОРПИОН

В начале недели у вас будет много хлопот по дому и работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас будут ждать выполнения каких-то дел.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом это может произойти за счет успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег.

КОЗЕРОГ

Избегайте стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых – многообещающие знакомства.

ВОДОЛЕЙ

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас вы способны принять очень удачные решения. Новые знакомства окажутся полезными. В финансовом отношении проявите осмотрительность.

РЫБЫ

Сейчас самое удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты и добиться расположения человека, в которого вы давно влюблены.