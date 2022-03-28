Гран-при Михайлины Хвесюк из Микашевичей

Михайлина Хвесюк из Микашевичей стала обладателем ГРАН-ПРИ в номинации «Авторская песня» на VIII Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины — 2022» (г.Минск), сообщает Дни культуры Лунинетчины

На конкурсе Михайлина представила свою авторскую песню «Сімвал міру», музыку написал Валерий Шмат @v_shmat, композитор, художественный руководитель Арт-группы Беларусы» @art_belarusy. Поздравляем с высокой наградой! Желаем новых творческих достижений и запоминающихся выступлений!