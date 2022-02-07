Гран-при Михайлины Хвесюк (Микашевичи)

Завершился Международный конкурс искусств «КльовоКольорово-2022». В нем участвовали юные дарования из Украины, Казахстана, России, Узбекистана, Польши, Нидерланды, Венгрии, Словении, Китая и Беларуси.

В числе победителей творческого форума – представители Лунинетчины. Профессиональное международное жюри конкурса под председательством Заслуженного работника образования Украины Татьяны Ширшовой высоко оценило выступление учащейся Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского

Михайлины Хвесюк. Она стала обладательницей Гран-при в номинации «Авторская песня». Безоговорочную победу талантливой девушке принес вокальный номер “Сімвал міру”. Примечатательно, что это песенное

произведение – результат творческого союза известного белорусского композитора Валерия Шмата и самой микашевичской гимназистки, среди развообразных увлечений которой есть и поэзия.

Еще одной наградой пополнился и арсенал Детской школы искусств г.Лунинца. По итогам этого международного конкурса Заслуженный коллектив Республики Беларусь, образцовый ансамбль скрипачей “Концертино» (руководитель Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич) удостоен звания Лауреата I степени в номинации “Инструментальная музыка, ансамбли”.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото из архива Михайлины Хвесюк.