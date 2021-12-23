И снова – победа!

Подведены итоги Международного конкурса-фестиваля “Мозаика искусств”, которые проходило при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Департамента культуры города Москвы,

государственного автономного учреждения культуры Республики Крым “Крымская государственная филармония” и Института Славянской культуры РГУ им. А.Н. КОСЫГИНА.

Среди его призеров – учащиеся Микашевичской музыкальной школы искусств. Жюри творческого форума высоко оценило исполнительское мастерство юных аккордеонистов ансамбля “Штихкоды”. Коллектив под руководством педагога Дарьи Дворник , который представил музыкальную шутку на тему финского народного танца “Полкис” в обработке А. Матовицкой, удостоен диплома Лауреата І степени в номинации “Народные инструменты/квартеты/ювеналы”.