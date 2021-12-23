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И снова – победа!

Подведены итоги Международного конкурса-фестиваля “Мозаика искусств”, которые проходило при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Департамента культуры города Москвы,
государственного автономного учреждения культуры Республики Крым “Крымская государственная филармония” и  Института Славянской культуры РГУ им. А.Н. КОСЫГИНА.

Среди его призеров – учащиеся  Микашевичской музыкальной школы искусств. Жюри творческого форума высоко оценило  исполнительское мастерство юных аккордеонистов ансамбля “Штихкоды”.  Коллектив под руководством педагога Дарьи Дворник ,  который представил музыкальную шутку на тему финского народного танца “Полкис” в обработке А. Матовицкой, удостоен диплома Лауреата І степени в номинации “Народные инструменты/квартеты/ювеналы”.

 

 

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Наталья Лялюк

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