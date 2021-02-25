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Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в микашевичской гимназии

23 февраля в гимназии имени В.И. Недведского прошла праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, не все желающие смогли побывать на концерте, но подготовленное учащимися и педагогами мероприятие все-таки порадовало мужскую половину коллектива гимназии.

С самого начала ведущие – учащаяся 9 класса Анастасия Каплич и учащийся 11 класса Владислав Мартынчук – настроили аудиторию на нужный лад и “заразили всех” своим бодрым настроением.

В начале программы слово было предоставлено заместителю директора по воспитательной работе Ирине Шевчик, которая поздравила коллег и учащихся с праздником. На протяжении всего мероприятия звучали стихи и песни об армии и мужчинах, исполнялись танцы и юмористические сценки. На концерте можно было услышать и увидеть исполнителей, которые не раз уже бывали на этой сцене: учащуюся 4 класса Златиславу Хвесюк, танцевальный коллектив девочек 6 класса, команды КВН 8 и 9 классов.

Не обошлось и без сюрпризов. Неожиданным и запоминающимся было выступление женской половины педагогического коллектива. Учителя исполнили кавер-версию композиции “Мы желаем счастья вам!”.

Ярким и юморным оказалось и окончание мероприятия, когда в актовый зал неожиданно ворвалась группа цыган, роль которых сыграли учащиеся 8 класса. Гадалка-солистка Валерия Лешкевич “нагадала” мужчинам много счастья и пожелала мужества и силы.

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