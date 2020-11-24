Конкурс на лучшее рождественское поздравление запускают на Лунинетчине

В преддверии Нового года Цетрализованная клубная система запускает новый видеоконкурс на лучшее рождественское поздравление.

Как рассказала директор Галина Кулицкая, участникам предлагается подготовить и разместить авторское видео-поздравление для жителей города и района. Продолжительность ролика не ограничена, не запрещается использование программ для создания/обработки видеоклипов, спецэффектов. Оцениваться работы будут по 3 критериям: креативному подходу, оригинальности и творческой составляющей (образ, новогодний костюм, фоновая музыка и т.д.).

Компетентное жюри выявит по одному победителю в следующих номинациях: “Лучшее видеопоздравление” (возрастная категория до 6 лет), “Лучшее видеопоздравление” (возрастная категория 7-10 лет), “Лучшее семейное видеопоздравление”. А отличившихся Дед Мороз приедет поздравить лично.

Онлайн конкурс пройдет с 10 декабря 2020 г. по 8 января 2021 года. Чтобы стать участником необходимо прислать видео-поздравление на электронную почту ГУК «Цетрализованная клубная система Лунинецкого района» luninec_cks@mail.ru.