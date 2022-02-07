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Cпартакиада по лыжным гонкам среди работников лесхозов Брестской области. Команда Лунинецкого лесхоза заняла 3 место

07.02.2022
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На лыжероллерной трассе в агрогородке Мир собрались около ста человек – представители 15 лесхозов Брестчины. Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 3 км, представительницам прекрасного пола в младшей и средней возрастной группах – по 2 км, а в старшей возрастной группе – 1 км.

По итогам соревнований первое общекомандное место занял Ганцевичский лесхоз, второе – Пружанский, а третье — Лунинецкий лесхоз. В личном зачете среди мужчин лидерами в младшей возрастной группе (18 — 29 лет) стали Евгений Рылко и Юрий Муха (Ганцевичский лесхоз), а третье место занял Андрей Савелюк (Брестский лесхоз). В средней возрастной группе (30 – 39 лет) первую ступеньку пьедестала также занял представитель Ганцевичского лесхоза Алексей Гайтюкевич, второе место — Александр Ляцевич (Пружанский лесхоз), а третье — Валентин Новик (Барановичский лесхоз). Среди мужчин в возрасте от 40 лет и старше победитлем стал Сергей Макаревич (Телеханский лесхоз), вторым стал Андрей Ёх (Ганцевичский лесхоз), а третьим Виктор Богдан (Лунинецкий лесхоз).

Среди женщин в младшей возрастной группе не было равных Татьяне Лукашевич (Полесский лесхоз), второй стала Татьяна Гладун (Малоритский лесхоз), а третьей Светлана Тимошкевич (Ганцевичский лесхоз). В средней возрастной группе первое место заняла Светлана Янкович (Телеханский лесхоз), второе – у Людмилы Куделич (Пинский лесхоз), а третье – у Юлии Конопацкой (Лунинецкий лесхоз). В старшей возрастной группе первой к финишу пришла Лилия Ленковец (Ганцевичский лесхоз), второй стала Лариса Мельник (Малоритский лесхоз), а третьей — Наталья Брезина (Лунинецкий лесхоз).

Как отметил заместитель генерального директора Брестского ГПЛХО Илья Шпак, спорту на предприятиях объединения уделяется большое внимание, и цель нынешних соревнований не только с пользой для здоровья провести время, но и отобрать лучших спортсменов для участия в республиканской зимней спартакиаде работников лесного хозяйства, которая пройдет 17-18 февраля на лыжно-биатлонной спортивной базе «Заячья поляна» в Логойском районе.

zarya.by

 

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