“Город-сад”: новый конкурс ландшафтного искусства проведут в Брестской области

В Брестской области будут проводить конкурс ландшафтного искусства “Город-сад”. Инструкция о порядке его проведения утверждена решением облисполкома, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Конкурс будет проводиться один раз в год. Среди номинаций – “Выставка проектов и реализованных идей в ландшафтной архитектуре”, “Реализация лучшего ландшафтного дизайна, озеленения, концепции”, “Workshop молодых архитекторов, ландшафтных дизайнеров и студентов”, “Городские стратегии озеленения”, “Зеленый город” и “Фестиваль цветов”. Участниками состязания могут стать организации, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающиеся архитектурным, дизайнерским или ландшафтным проектированием, учащиеся и студенты.

Победители конкурса награждаются в каждой номинации. Победители получат денежное вознаграждение в размере до 100 базовых величин (1 БВ – Br29). За второе место предусмотрено до 50 базовых величин, за третье – до 25 БВ. По решению оргкомитета и жюри возможно присуждение Гран-при, обладателю которого полагается до 150 базовых величин.

Творческий конкурс “Город-сад” проводится для демонстрации современных достижений ландшафтного искусства, популяризации новых технологий и достижений в проектировании современных пространств с учетом мировых тенденций, повышения общего уровня ландшафтной культуры, профессионального мастерства, поддержки и развития инициативы жителей региона, реализации оригинальных идей по организации благоустройства городских территорий. Организаторами конкурса выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты.

Решение о проведении конкурса вступает в силу после его официального опубликования.-