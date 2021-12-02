Конкурс на лучший дизайн почтового ящика объявлен в Беларуси

С 1 декабря 2021-го по 28 февраля 2022 года в Беларуси проводится конкурс на лучшую разработку нового вида и технических возможностей почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений простой письменной корреспонденции (писем, почтовых карточек), сообщает «Белпочта».

В конкурсе могут участвовать граждане Республики Беларусь в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающие на территории Беларуси.

Дизайн-макет почтового ящика (или нескольких) можно выполнить вручную (нарисовать) или с помощью программных продуктов, в виде двух файлов разных форматов: первый файл в формате CDR; второй − в форматах JPG, PNG или TIF, разрешение – не менее 1200 x 800 пикселей и объемом файла с изображением – до 6 Мбайт. Размер дизайн-макета не ограничен.

К конкурсной работе нужно приложить заявку на участие, описание технических характеристик почтового ящика, материал, из которого он будет изготавливаться (толщина металла, используемая краска и др.), принцип работы механизма по выемке и контролю за выемкой письменной корреспонденции, размер почтового ящика.

Заявки работы принимаются по адресу: пр-т Независимости, д. 10, каб. 344, 220050, г. Минск, с пометкой «НА КОНКУРС».

Организаторы обращают внимание, что для участия в конкурсе не принимаются работы в виде фото на бумажном носителе или фото, размещенное в сети интернет.

Подробную информацию и условия конкурса смотрите в положении.