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Конкурс сочинений провел РФСК «Здоровье»

L N Send an email 55 минут тому назад
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Районный конкурс сочинений на тему «Узнаю про Беларусь путешествуя»  провел РФСК «Здоровье».
 
Участники творчески подошли к воплощению своих идей и перед жюри стояла непростая задача — определить лучшую работу. В итоге победительницей стала 5-классница Синкевичской СШ Анастасия Дубовик. Второе место у Екатерины Буневич (СШ №1 г. Лунинца) и Ульяны Кривулец(Синкевичская СШ). Третьего места удостоена Маргарита Бовкунович из СШ №4 г. Лунинца. Призом за креативность отмечена работа Ксении Лобан из Лазвенской СШ.
 
Победители и призеры отмечены дипломами и подарками.
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L N

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