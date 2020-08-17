Конкурс сочинений провел РФСК «Здоровье»

Районный конкурс сочинений на тему «Узнаю про Беларусь путешествуя» провел РФСК «Здоровье».

Участники творчески подошли к воплощению своих идей и перед жюри стояла непростая задача — определить лучшую работу. В итоге победительницей стала 5-классница Синкевичской СШ Анастасия Дубовик. Второе место у Екатерины Буневич (СШ №1 г. Лунинца) и Ульяны Кривулец(Синкевичская СШ). Третьего места удостоена Маргарита Бовкунович из СШ №4 г. Лунинца. Призом за креативность отмечена работа Ксении Лобан из Лазвенской СШ.

Победители и призеры отмечены дипломами и подарками.