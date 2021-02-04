Конкурс “Золотое перо” стартует в Лунинецком районе

Ежегодно районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь» проводит конкурс работ творческой молодежи.

По словам председателя Людмилы Казадаевой, участниками могут стать молодые люди, которые учатся или работают, в возрасте до 35 лет. В Год народного единства им предложено творчески осветить и развить тему: «Ценности, которые нас объединяют».

Под этим понятием организаторы (это ОО «Белая Русь» вместе с Белорусским союзом журналистов при поддержке Министерства образования и Министерства информации Республики Беларусь, а также редакций республиканских СМИ) подразумевают семейные, государственные, общечеловеческие, культурные, профессиональные и иные ценности, которые способствуют единению нации, общества, отдельных граждан. То есть, писать можно в жанре эссе обо всем – от банальных хобби до открытий государственного уровня. Предпочтение будет отдано работам максимально исповедальным, демонстрирующим свой взгляд на имеющиеся проблемы единства в белорусском обществе, а также предлагающим максимально конструктивные пути по выходу на новый уровень.

Конкурс пройдет в 3 этапа. Районный – продолжается до 2 апреля. Имена победителей станут известны до 17 апреля. Работы следует отправлять на электронный адрес районной организации РОО «Белая Русь» belaya-rusi@yandex.by.