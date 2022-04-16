Победа юных модельеров из Микашевич

По итогам открытого областного фестиваля-конкурса юных модельеров «Brest junior fashion».

В номинация «Стильное дополнение»

Дипломом III степени главного управления по образованию Брестского облисполкома награждено:

объединение по интересам «Школа моды» (коллекция «Вторая жизнь старым вещам»), педагог Пилипцевич Н.М., ГУО «Центр детского творчества г. Микашевичи».

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Фото Центра детского творчества г.Микашевичи