Победители областного этапа республиканского смотра инновационного и технического творчества (Лунинецкий район)

В марте 2022 года с целью активизации работы по привлечению учащейся молодёжи к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке талантливой и одарённой молодёжи, пропаганды научно-технического творчества и активизации деятельности объединений по интересам технического профиля среди учреждений образования Брестской области проходил областной этап республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений образования.

В смотре принимали участие учащиеся из Лунинецкого района, которые показали хороший результат.

По итогам смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений образования дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома награждены:

В номинации «Радиотехника»

дипломом I степени – Соц Иван, учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца» за работу «Тачскрин на основе Web камеры» (руководитель – Калютич Николай Иванович, учитель физики).

В номинации «Фристайл»

дипломом I степени – Мокейчик Егор, учащийся ГУО «Средняя школа « 2 г. Лунинца» за работу «Лунный ночник» (руководитель –Карпец Сергей Александрович, учитель трудового обучения).

В номинации «Дизайнерские разработки»

дипломом I степени – Юрашкевич Татьяна, учащаяся ГУО «Средняя школа « 2 г. Лунинца» за работу Зеркало «Черепаха» (руководитель –Карпец Сергей Александрович, учитель трудового обучения).

В номинации «Арт -объект»

дипломом II степени – Горгун Денис, учащийся ГУО «Средняя школа « 2 г. Лунинца» за работу Оригинальный ночник «Сантехник» (руководитель –Карпец Сергей Александрович, учитель трудового обучения;

дипломом III степени – Ярмакович Виктория, учащаяся ГУО «Любачинская средняя школа» за работу «Семья Страстотерпцев» (руководитель – Сергиевич Инна Ивановна, учитель трудового обучения).

В номинации «Средства обучения»

дипломом II степени – Романович Кирилл, Романович Александр, учащиеся ГУО «Синкевичская средняя школа» за работу «Тяжелоатлет» (руководитель – Кривулец Павел Михайлович, учитель трудового обучения).

В номинации «Мебель»

дипломом II степени – Морза Дмитрий, учащийся ГУО «Язвинская средняя школа» за работу «Садовое кресло» (руководитель – Абрамчук Вячеслав Григорьевич, учитель трудового обучения).

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома