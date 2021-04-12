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Творческий конкурс “Природа и животный мир Беларуси” проходит В Лунинецком районе

Районная организационная структура РГОО «БООР» приглашает школьников принять участие в творческом конкурсе «Природа и животный мир Беларуси».

Конкурс проводится в двух номинациях: фотография (предоставляется в электронном виде) и рисунок (на плотной бумаге форматом А3 или А4). Обязательное условие – отсутствие компьютерной обработки, рамок, текста.

Прислать свои работы можно до 30 апреля. Автор должен указать краткую информацию: имя и фамилию, возраст, место жительства, учебное заведение, название работы.

Телефон для справок: 4-79-60, 8029-988-38-28. Адрес электронной почты: luninetsboor@mail.ru.

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L N

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