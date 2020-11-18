Украшения для городской новогодней елки предлагают создать юным лунинчанам

Лунинецкое ЖКХ объявило конкурс “Украшение для городской новогодней елки”. К участию приглашаются школьники района. Как рассказали в городской коммунальной службе, это мероприятие направлено на пропаганду природоохранной деятельности, а также творческого подхода к организации свободного времени учащихся.

Предоставить креативную елочную игрушку на рассмотрение конкурсной комиссии можно до 18 декабря. К участию в конкурсе также принимаются объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные “сосульки”, “конфеты”, новогодние бусы, шары и пр.

Игрушку обязательно нужно обеспечивать устойчивым креплением – прищепками, шпагатом, шнуром, проволокой длинной не менее 25 сантиметров. Размер самого изделия должен составлять не менее 25-30 сантиметров (длина, ширина и высота), вес – 300-1000 г. Также игрушка должна быть устойчива к воздействию погодных условий. Работы, которые содержат острые металлические и стеклянные детали, не принимаются.

Номинации конкурса:

“Волшебный клубок” – различные игрушки из ниток и ткани, других текстильны материалов (пример: Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка, санки, звезда, шарик, лесные звери, варежка, носок, колпак, сосулька, сказочные персонажи, ракета, самолет, машина, кукла и др.).

“На пороге Новый год – уже бык у ворот”– символ Нового 2021 года Белый металлический Бык. Принимаются новогодние елочные игрушки из нетрадиционных материалов: металла, древесины, пластиковых бутылок, ткани, упаковок и т.д., также допускается декоративная отделка.

“Новогодние игрушки: свечки, шарики, хлопушки…” – различные игрушки: сказочные домики с персонажами, композиции, гирлянды, снеговики, новогодние венки, подставки, звоночки из картона, пластика, дерева и других материалов.

Каждая работа должна содержать этикетку с информацией про автора по форме: название, номинация, наименование учреждения образования, контактный телефон, электронный адрес (если есть).

Победители и призеры будут отмечены дипломами и подарками.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-89-46, 8-029-115-89-72 (Татьяна Вакульчик) или написать на электронную почту: goreglyd_tanya@mail.ru.