В Микашевичской детской библиотеке подвели итоги программы летнего чтения

В торжественной обстановке победителей отметили грамотами, подарками и сладкими призами.

В конкурсе «Лучший читатель лета-2020» не было равных Марте Табула, Елизавете Бурик, Артему Юнгову, Снежане Васько, Марии Максимовой, Никите Царикевичу и Дарье Табула. В творческом состязании рисунков-иллюстраций к прочитанным книгам победила Милана Шуляковская. А вот в первенстве юных

фотографов «Смотрите, я читаю!» жюри решило наградить всех участников – Веру Гаврилюк из города Иваново Брестской обл. (подарок вручили бабушке), Елизавету Бурик, Екатерину Баган, Анну Романову и Анну Кулагу. Также за активное участие в жизни библиотеки поощрили Ксению Яблуновскую.

Кроме того, в ходе награждения сертификаты участника районной акции к 75-летию Победы «Прочти стихотворение о войне» получили Эльвира Харитонович, Карина Морозова, Валерия Чернявская, Майя Лавникович и Полина Заенчковская.