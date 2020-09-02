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В Микашевичской детской библиотеке подвели итоги программы летнего чтения

Наталья Лялюк Send an email 8 часов тому назад
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Фото из архива учреждения
В торжественной обстановке победителей отметили грамотами, подарками и сладкими призами.
 
В конкурсе «Лучший читатель лета-2020» не было равных Марте Табула, Елизавете Бурик, Артему Юнгову, Снежане Васько, Марии Максимовой, Никите Царикевичу и Дарье Табула. В творческом состязании рисунков-иллюстраций к прочитанным книгам победила Милана Шуляковская. А вот в первенстве юных
фотографов «Смотрите, я читаю!» жюри решило наградить всех участников – Веру Гаврилюк из города Иваново Брестской обл. (подарок вручили бабушке), Елизавету Бурик, Екатерину Баган, Анну Романову и Анну Кулагу. Также за активное участие в жизни библиотеки поощрили Ксению Яблуновскую.
 
Кроме того, в ходе награждения сертификаты участника районной акции к 75-летию Победы «Прочти стихотворение о войне» получили Эльвира Харитонович, Карина Морозова, Валерия Чернявская, Майя Лавникович и Полина Заенчковская.
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Наталья Лялюк

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