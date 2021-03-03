Лунинецкие школьники стали лауреатами областного конкурса “Палескія музыкі”

Областной конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и цимбалах “Палескія музыкі” прошел в Пинском государственном колледже искусств. Участие в нем приняли и представители Лунинетчины.

Как рассказала директор Лунинецкой ДШИ Ольга Белоус, из-за эпидемиологической обстановки творческое соревнование прошло дистанционно. Выступления юных музыкантов жюри оценивало по видеозаписям. В номинации “Баян, аккордеон” стали лауреатами: второй степени – 6-классница Владислава Ребковец, третьей – 2-классник Иван Бутя. Преподаватель Александр Коновальчук результатами воспитанников доволен.

Кроме того, дипломом лауреата ІІІ степени в номинации “Цимбалы” награждена Алеся Сыцевич из 6 класса (преподаватель – Елена Чурсанова, концертмейстер – Ольга Курилович).