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Лунинецкие школьники стали лауреатами областного конкурса “Палескія музыкі”

Областной конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и цимбалах “Палескія музыкі” прошел в Пинском государственном колледже искусств. Участие в нем приняли и представители Лунинетчины.

Как рассказала директор Лунинецкой ДШИ Ольга Белоус, из-за эпидемиологической обстановки творческое соревнование прошло дистанционно. Выступления юных музыкантов жюри оценивало по видеозаписям. В номинации “Баян, аккордеон” стали лауреатами: второй степени – 6-классница Владислава Ребковец, третьей – 2-классник Иван Бутя. Преподаватель Александр Коновальчук результатами воспитанников доволен. 

Кроме того, дипломом лауреата ІІІ  степени в номинации “Цимбалы” награждена Алеся Сыцевич из 6 класса (преподаватель – Елена Чурсанова, концертмейстер – Ольга Курилович).

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L N

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