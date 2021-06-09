Лунинецкие школьники стали призерами областного песенного форума

4-6 июня в Ляховичах прошел областной песенный форум « З любоўю да песнi», организатором которого выступило Управление культуры Брестского облисполкома. В первый день в конкурсной программе участвовали детские вокально-хоровые коллективы школ искусств области.

В завершении первого конкурсного дня состоялся гала-концерт с участием и награждением лучших детских хоровых коллективов. Начальник управления культуры Панасюк С.Б. вручил Дипломы и памятные подарки победителям.

Лунинетчину на этом форуме представил детский хор «Созвучие» ГУО «ДШИ г. Лунинца» (художественный руководитель Татьяна Круглик, концертмейстер Татьяна Кулешова), который был удостоен Диплома III-ей степени. Ярким и незабываемым впечатлением для нашего хора явилось участие в гала-концерте. Кульминацией его стала песня Е. Атрашкевич «Спяваем разам», исполненная большим сводным хором лучших детских вокально-хоровых коллективов.

Хочется отметить высокий уровень организации мероприятия, а также выразить благодарность начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Наталье Аксёновой за предоставленный транспорт.

Этот учебный год для детского хора «Созвучие» был насыщенным и результативным. Хор принял участие в 8 конкурсах, результаты двух последних стали известны совсем недавно. В III-ем Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Millennium» г. Брест – мы Лауреаты II степени, а в Международном конкурсе искусств «Talented Kids» в г. Минске хор завоевал звание Лауреата I степени.

Я очень благодарна участникам моего коллектива, концертмейстеру за совместную плодотворную работу, а родителям учащихся – за поддержку и понимание.

Татьяна Круглик, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «ДШИ г.Лунинца»