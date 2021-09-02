Лунинецкий район встретил научно-просветительскую экспедицию «Дарога да святыняў»

Научно-просветительская экспедиция, приуроченная ко Дню белорусской письменности, стартовала в Минске 1 сентября.

В экспедиции участвуют представители духовенства, творческой и научной интеллигенции. Маршрут пилигримов проходит через Барановичский, Ганцевичский, Лунинецкий, Солигорский и Узденский районы.

Его общая протяженность составит около 780 километров. Финиширует экспедиция 5 сентября в столице Дня белорусской письменности 2021 года – городе Копыле, где все желающие смогут возжечь свечи от неугасимой лампады с Благодатным огнем от Гроба Господня.