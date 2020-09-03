Культура

Малоритские мастерицы выткали к «Дажынкам» рушники и костюмы

L N Send an email 1 час тому назад
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Малоритские мастерицы выткали 16 рушников и два традиционных костюма к фестивалю тружеников села Брестской области «Дажынкі-2020», сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного центра народного творчества Валентина Струнец.

Кропотливой работой вместе с Валентиной Струнец была занята мастер народных ремесел Светлана Луцик. За полтора месяца женщины выткали 16 рушников (по количеству районов Брестской области), на которых на «Дажынках» вынесут караваи из зерна нового урожая.

Каждый рушник получился длиной почти 2,5 м. Вытканы они в технике «набором». Изделия украшают узоры и орнаменты малоритского строя в характерном для него бордовом цвете. «На каждом рушнике изображена восьмиконечная звезда, как символ души человека, и обязательно крест — защитная сила», — пояснила Валентина Струнец. Создали мастерицы и два традиционных малоритских костюма для ведущих фестиваля. Они вытканы в технике «кажушком».

«Это уникальная технология, которая была утрачена в XIX веке и восстановлена в 2011 году. Мы подготовили документы на внесение технологии ткачества «кажушком» в список нематериального культурного наследия Беларуси. В этом году комиссия должна рассмотреть наше предложение», — сказала директор центра народного творчества.

Опыт ткачества мастера намерены не только сохранять, но и делиться им со своими зарубежными партнерами. По проекту трансграничного сотрудничества планируется проводить тематические мероприятия, мастер-классы. Например, белорусы могут познакомить со старинной техникой ткачества, польская сторона — с пучковым соломоплетением.

Фестиваль тружеников села Брестской области пройдет 12 сентября в агрогородке Дивин Кобринского района.

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L N

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