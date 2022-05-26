Малыши из ДШИ Лунинца провели отчетно-показательный концерт

25 мая 2022 года в ДШИ г.Лунинца прошёл отчетно-показательный концерт образовательной группы эстетического воспитания для детей 4-6 лет.

Организовала и провела концерт куратор Наталья Степановна Рогова. Перед основной частью для малышей и их родителей был представлен небольшой концерт, в котором выступили учащиеся школы и продемонстрировали музыкальные инструменты. Дети играли: на баяне, аккордеоне, скрипке, фортепиано, домре, цимбалах, гитаре, а также пели.

Учителя эстетической группы работали с детьми в течение учебного года, изучали пение, рисование, хореографию и английский язык. В концерте дети демонстрировали свои творческие способности, пели, танцевали, рассказывали стихи, отгадывали загадки. А также была представлена выставка рисунков учащихся группы эстетики. Атмосфера в зале была весёлой и праздничной, дети своей непосредственностью очаровали всех присутствующих.