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Малыши из ДШИ Лунинца провели отчетно-показательный концерт

26.05.2022
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25 мая 2022 года в ДШИ г.Лунинца прошёл отчетно-показательный концерт образовательной группы эстетического воспитания для детей 4-6 лет.

Организовала и провела концерт куратор  Наталья Степановна Рогова. Перед основной частью для  малышей и их родителей был представлен небольшой концерт, в котором выступили учащиеся школы и продемонстрировали музыкальные инструменты. Дети играли: на баяне, аккордеоне, скрипке, фортепиано, домре, цимбалах, гитаре, а  также пели.

Учителя эстетической группы работали с детьми в течение учебного года, изучали пение, рисование, хореографию и английский язык. В концерте дети демонстрировали  свои творческие способности, пели, танцевали, рассказывали стихи, отгадывали загадки. А также была представлена  выставка рисунков учащихся группы эстетики. Атмосфера в зале была весёлой и  праздничной, дети своей непосредственностью очаровали всех присутствующих.

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