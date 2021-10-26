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Микашевичские библиотеки – победители и призеры очередного конкурса

Панно Марии Хотынюк

Лунинецкая ЦБС подвела итоги конкурса «Книги: советуем друг другу». В числе призеров и победителей состязания – коллектив Микашевичской детской библиотеки, а также коллеги из городской.
– Когда только объявили конкурс, то из всех номинаций нас сразу привлек «Арт-объект», – рассказывает сотрудник детской библиотеки Марина Ярмолич. – Ведь наши посетители – юные горожане, большинству из которых очень важно увидеть главных героев и места где они обитают. Картинки, рисунки, графика, другое декоративно-прикладное искусство позволяют создавать красивые, яркие и захватывающие работы – наглядные иллюстрации, которые дают простор детской фантазии и воображению.
Практически сразу определились и с произведением. Выбор остановили на сказке «Золушка». Несмотря на простой сюжет, ее любят и дети, и взрослые.
– Наши декоративные часы по итогам конкурса отмечены Дипломом ІІІ степени. Их выполнили в смешанных техниках, – говорит собеседница. – Тут и вытинанка – ажурное силуэтное вырезание, и скрапбукинг, и папье-маше. Что касается материалов, то купили разве что клей и самоклеющуюся бумагу.
Сотрудникам городской библиотеки творческий конкурс принес сразу два диплома. Награду высшей пробы завоевало яркое и красочное панно из соленого теста, которое создала Шмелева Мария Хотынюк. Аналогичную технику выбрала и сотрудница Анастасия Николаевич. Как итог – третье место в конкурсе.

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Наталья Лялюк

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